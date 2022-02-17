خامنئي: إيران لا تسعى للسلاح النووي

جدد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي التأكيد على أن البرنامج النووي لبلاده سلمي، وأن بلاده لا تسعى لامتلاك الأسلحة النووية، والأعداء يدركون ذلك، مشيراً إلى أن عدم الاهتمام ببعض نقاط الاتفاق النووي أوصله إلى وضعه الراهن.

وقال الخامنئي في كلمة اليوم: إذا لم نفكر بتأمين مستلزمات الطاقة النووية فستكون أيدينا فارغة في المستقبل، فالقوى الأخرى لا تريد أن يتمتع الشعب الإيراني بالطاقة النووية السلمية.

واعتبر الخامنئي أن الثورة الإسلامية في إيران لم تنتصر بالسلاح، ولا بالعمل السياسي، ولا بالتحركات الحزبية، بل انتصرت بتحرك الشعب وتواجده في الساحة، محذراً من أن الأعداء باتوا يستهدفون أفكار الشباب الإيراني من أجل إبعاده عن أهداف هذه الثورة.

وفي سياق المفاوضات حول الملف النووي الايراني الجارية في فيينا، أكد سفير إيران لدى النمسا عباس باقر بور اردكاني، أنه على أميركا اتخاذ قرار جاد لرفع الحظر، وتثبت بإنها ابتعدت عن سياساتها الفاشلة السابقة.

واشار اردكاني، إلى أن هنالك لاعبين وعوامل مؤثرة مختلفة على عملية المفاوضات في فيينا بصورة سلبية او ايجابية، واعتبر العنصر الأهم لوصول المفاوضات الى نتيجة شاملة، هو توفر الإرادة الجادة والواقعية لدى جميع الأطراف، وقال: فيما يتعلق بنهج الطرف الإيراني يمكنني التصريح بأن هذه الإرادة الجادة متوفرة لديه تماماً.

واضاف: الحقيقة المرة هي أنه في الوقت الذي لم تنتفع إيران من مصالح الاتفاق النووي لنحو 4 أعوام، لم يتمكن البعض ومن ضمنهم الدول الأوروبية من الوفاء بالتزاماتهم، وما يدعو للأسف انهم فضلاً عن ذلك التزموا الصمت تجاه اجراءات الحظر غير القانونية واللاإنسانية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الاميركية، والتي تعد بمثابة ارهاب اقتصادي ضد الشعب الايراني..

وقال اردكاني: نحن ندعو للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي بحيث يمكن التحقق منه، إلا أن العقبة الأساس في هذا الطريق هي غياب القرار السياسي من جانب أميركا التي عليها أن تشعر بالقلق من إهدار الفرصة الجارية.

من جهة ثانية، لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون جراء تسرب للغاز وانفجاره في مبنى بمنطقة رباط كريم جنوب غرب طهران اليوم.

وأوضح مدير الهلال الأحمر في طهران شاهين فتحي أنه تم العثور على القتلى والمصابين بين ركام المبنى جراء الانفجار الناتج عن تسرب الغاز .