لقاء صعب للمتصدر في دوري سلة السيدات

يتصدّر لقاء الصالة الرياضية في طرطوس، الذي يجمعُ مساء الغد الساحل (الخامس) مع ضيفه قاسيون (متصدّر الترتيب)، لقاءات الأسبوع الثاني من مباريات إياب دوري سلة السيدات للأندية الممتازة.

المباراة مهمّة جداً لصاحب الضيافة الذي يسعى لتعويض خسارته بالجولة الماضية أمام الوحدة، وهي التي جعلت مدرّب الفريق بشار فاضل يتقدّم باستقالته، ورغم ذلك سيحاول الفريق تقديم مباراة قوية لاستعادة المركز الرابع المؤهل لدوري الكبار، لكن مهمته محفوفة بالمخاطر، خاصة وأن قاسيون بات من الفرق القوية هذا الموسم ولديه أوراق رابحة كثيرة، ولن يتنازل عن صدارة الترتيب بسهولة، ذهاباً فاز قاسيون (72-54).

صالة الفيحاء بدمشق ستشهد لقاء الوحدة (الرابع) مع العروبة (الأخير)، المباراة تصبّ بمصلحة صاحبات الأرض اللواتي يقدّمن مستوى متميزاً، وللفوارق الفنية الكبيرة التي تميّز الوحداويات عن الضيفات اللواتي يأملن بردّ الدين للخسارة ذهاباً (28-69)، ولاسيما بعد عودة هدافة الفريق آنا أصلانيان من الإصابة.

الصالة نفسها (الفيحاء) سيُقام عليها لقاء بردى (السادس) مع الاتحاد (السابع)، المباراة من المتوقع أن تشهد إثارة ونديّة، خاصة وأن الفائز سيثبت أقدامه بالدوري، كما أن مستوى الفريقين متقارب، والمباراة فرصة للاتحاد لردّ الدين لخسارته ذهاباً على أرضه (57-72) لكن بردى بات صعب المراس على أرضه.

ويحلّ الثورة (الثالث) ضيفاً على محردة (قبل الأخير) في لقاء لن تجد فيه بطلات الدوري والكأس الموسم الماضي أي صعوبة بالفوز، نظراً للفارق بالمستوى الفني وعلى مستوى اللاعبات، وهي فرصة للمدرّب علي مكي لإشراك اللاعبات الناشئات، وإراحة الأساسيات قبل المباريات الأهم المقبلة، ذهاباً فاز الثورة (68-31).

الصالة الرئيسية في اللاذقية تستقبلُ لقاء تشرين (الثاني) مع الجلاء (الثامن) في مباراة على الورق تصبّ بمصلحة تشرين الذي مُني الأسبوع الماضي بهزيمته الثانية أمام الثورة، ويتطلّع لاستعادة نغمة الفوز وعدم خسارة أي مباراة تبعده عن مركز الصدارة، الجلاء لم يقدّم هذا الموسم أي شيء، لذلك يسعى للخروج بأقل الخسائر، ذهاباً فاز تشرين (67-58).

عماد درويش