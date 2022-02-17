مؤتمرات الفرق الحزبية.. معالجة ملف الدعم وفق طرق علمية ودقيقة

إعادة توزيع الدعم بالشكل الذي يحقق العدالة الاجتماعية والوصول إلى اكبر شريحة ممكنة ومستحقة له وان تكون الطرق المتبعة علمية ودقيقة وتعبر عن الواقع كانت اهم مطالب مؤتمرات الفرق اليوم والتي تابعت عقد مؤتمراتها السنوية.

وفي طرطوس- (مكتب البعث) عقدت الفرقة العاشرة في مصب النفط بحضور أمين الفرع الرفيق الدكتور محمد حبيب حسين وأمين وأعضاء قيادة الشعبة وعقدت فرق العدلية وحي العجمي والسجن في شعبة المدينة الثانية مؤتمراتها بحضور الرفاق أمين الشعبة مازن رمضان وأعضاء قيادة الشعبة.

وتناولت الطروحات الواقع التنظيمي والاقتصادي والمعيشي والخدمي والتربوي وغلاء الأسعار بشكل عام وخاصة الخضروات والفواكه والمستبعدين من الدعم والتقنين الكهربائي وتنظيم العقود وتثبيت العمال المتعاقدين في عدلية طرطوس.

وأكد الرفيق أمين الفرع أن المؤتمرات هي لمراجعة وتقييم أداء العمل خلال عام مضى وتوقف عند الحرب الاقتصادية التي تستهدف لقمة عيش المواطن للنيل من صموده.

وفي قطاع شعب القدموس عقدت فرق الكريم وحمام واصل الأولى وخربة القبو وباملاخا وسريجس وكرم الخصيب مؤتمرتها بحضور الرفيقة ندى علي عضو قيادة الفرع وعقدت فرقتي معتي وقمصو في شعبة الشيخ بدر وفرقة حمام قنية في شعبة برمانة المشايخ مؤتمراتها بحضور عضو قيادة الفرع الرفيق هيثم عاصي.

وشددت المداخلات على تعزيز وتفعيل دور الحزب ومعالجة مشكلات تسويق المحاصيل الزراعية بأسعار تفضيلية وتأمين السماد المخصص للقمح والزيتون ومعالجة واقع الدعم المقدم من خلال آلية تضمن وصوله للمستحقين ومعالجة الفساد بمختلف اشكاله.

وفي الحسكة ( اسماعيل المطر ) عقدت فرق حي حطين والنقابات المهنية والذيبة وخربة الياس ومحمد ذياب وخربة عمو والقصير وابو غدير وريف القحطانيه الأولى والقحطانية الثانية والصالحية والعزيزية والحي العسكري مؤتمراتها واكدت المداخلات على ضرورة الإهتمام بالجانب التنظيمي والإهتمام بالقضايا الخدمية والتنموية والزراعية والعمل على توفير مقومات العمل الزراعي .

وأكد الرفاق المشرفون على أهمية المداخلات المقدمة وانه سييتم العمل على معالجتها مع الجهات المعنية.

وفي حماة (منير الأحمد ) واصلت الفرق الحزبية عقد مؤتمراتها وتناولت القضايا التنظيمية والسياسية والفكرية والخدمية والتعليمية والوضع المعيشي وضرورة تحسينه.

الرفيق أشرف باشوري أمين الفرع الحزب أكد على أهمية العمل الحزبي وتعزيز مصطلح الرفيق القدوة في مجتمعه عبر أدائه وعلاقاته ومتابعة المجتمع المحلي وجذب المواطنين للحزب مبيناً أن محور عمل الحزب هو المواطن والمجتمع بدورهم أعضاء قيادة الفرع أكدوا على أهمية المؤتمرات لتقييم العمل وإلقاء الضوء على الإيجابيات لتعزيزها والإشارة إلى السلبيات لتجاوزها مشددين على ضرورة تفعيل العمل الجماعي للارتقاء بالأداء بما يحقق مسيرة التطوير والبناء.

بدورهم الرفاق أعضاء قيادة الفرع أكدوا أهمية المؤتمرات الحزبية لتقييم العمل وإلقاء الضوء على الإيجابيات لتعزيزها والإشارة إلى السلبيات لتجاوزها مشددين على ضرورة تفعيل العمل الجماعي للارتقاء بالأداء بما يحقق مسيرة التطوير والبناء.

وتمت الإجابة على كافة المقترحات المطروحة من قبل الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع الذين أكدوا أنه سيتم العمل على تجاوز العقبات وفق الإمكانيات المتوفرة.

وفي درعا (دعاء الرفاعي) اختتمت الفرق الحزبية العاملة في مجال شعبة المدينة مؤتمراتها السنوية بانعقاد مؤتمري فرقتي البلد والشهداء وبحضور الرفيقان صالح دمارة و حابس مسالمة عضوا قيادة الفرع واشارت المداخلات الى ضرورة رفع المستوى المعيشي للمواطنين واعادة النظر بقرار منع دخول الدراجات النارية إلى المدينة إلزام السرافيس بخطوطها وزيادة الأدوية المزمنة لمنطقة درعا الصحية وإزالة الأنقاض من منطقة درعا البلد وطريق السد وتعبيد الطرقات وإزالة التعديات والمخالفات على خط الدفع لضمان وصول المياه إلى أحياء طريق السد وتزويد الشعب والفرق الحزبية بالأثاث اللازم،وعقدت فرق ناحتة والحراك الأولى والثانية والثالثة في مجال عمل شعبة ازرع مؤتمرها .

وفي ريف دمشق (عبد الرحمن جاويش) عقدت فرق بقين ومضايا والمحاربين القدامى في النبك والقطيفة و دربل و بقعسم و عرنة في منطقة قطنا مؤتمراتها بحضور الرفاق مروان هيلانة وعصام خريبة و عمار عرابي اعضاء قيادة الفرع والذين اكدوا على ان المؤتمرات تشكل نقطة تواصل بين الرفاق الحزبيين حيث يتم من خلالها متابعة الأمور التنظيمية و التطورات التي تطرا على العمل الحزبي مشددين على ضرورة ان تكون المداخلات موضوعية و بعيدة عن العموميات ان وتقدم مقترحات قريبة من الواقع وملتصقة بهموم المواطنين و التركيز على بناء الشخصية الحزبية.

مداخلات الحضور أشارت إلى زيادة مشاريع الطاقة البديلة و انارة الشوارع . و وتامين فرص عمل لخريجي الجامعات وتفعيل دور القطاع العام وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتامين الصرافات ومياه الشرب بالشكل الأمثل وإعادة النظر باليات توزيع الدعم لمستحقيه

وفي حمص ( مكتب البعث) عقدت فرق (حاصور وحدية وكفرلاها والخدمات الفنية وجب الجراح الأولى والثانية وأم شرشوح والفرقة 13 شركة الفوسفات و19و20في شركة نقل النفط الثقيل وتلحوش ومرمريتا والدراسات الهندسية والشركة العامة للبناء والتعمير) والتابعة لشعب شين الشهيد باسل الأسد المدينة الثالثة والمخرم والرستن والمدينة الثانية وتلكلخ والمدينة الأولىمؤتمراتها بحضور الرفيقان إياد ظفرور ومفيد مسوح عضوا قيادة الفرع .

وتم خلال المؤتمرات تلاوة التقارير السياسية والتنظيمية والمالية والتي تضمنت ملخصاً لمجمل أعمال الفرق وقدم أعضاء المؤتمر مداخلات وإستفسارات حول مختلف الجوانب المتعلقة بعمل الفرق ودورها في الحياة اليومية للمواطنين تم التأكيد على ضرورة إعادة النظر باليات توزيع الدعم.

وأشار الرفيقان الى أن المؤتمرات هي محطات نضالية الهدف منها تقييم الأداء والوقوف عند الإيجابيات ومعالجة السلبيات ومواطن الخلل ووضع خطة عمل المرحلة القادمة التي تتطلب مضاعفة الجهود لتكون الفرق أكثر فاعلية في تعزيز دور الحزب الإجتماعي مشيران إلى ان الحرب الفكرية تهدف نشر عادات وتقاليد غريبة عن المجتمع وضرب الفكر القومي العروبي وبالتالي يجب العمل على إعداد الشخصية البعثية الوطنية البناءة والمنتجة والابتعاد عن الأفكار الهدامة وتم خلال مؤتمر فرقة حدية .. تكريم الرفاق البعثيين الذين تجاوزت أعمارهم ال٦٥ عاماً.

وفي حلب (معن الغادري) عقد فرق المتنبي والحمدانية الاولى والثانية في شعبة التربية الثانية و الواحة و أبو جرين في شعبة السفيرة وحريتان ومعارة الارتيق و بابيص في شعبة الشهيد محمد شحادة ومجلس المدينة الاولى والثانية والثالثة في شعبة العمال الثانية ووعد حمدان في شعبة المحاربين القدماء والاجهزة الرقابية والمساحة والتحسين العقاري في شعبة الموظفين مؤتمراتها والتي ناقشت القضايا الخدمية والإدارية والتنظيمية والمعيشية وطالبت المداخلات بتوزيع الدعم بشكل عادل وتفعيل الحسابات الجارية في المصرف الزراعي وانشاء معمل كونسروة في مدينة السفيرة ومعالجة الباذنجان البري وايصال مياه الشرب لقرية الجنيد وتوزيع المازوت على المدارس في فصل الصيف ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومشغلي الأمبيرات ومحاربة الفساد الإداري والمالي وتحسين الواقع المعيشي ومعالجة أعطال الشبكة الكهربائية وتحسين الواقع الخدمي في وإجراء الصيانات للمدارس وتفعيل الأجهزة الرقابية في المؤسسات.

وخلال حضوره وإشرافه على المؤتمرات شدد الرفيق أحمد منصور أمين الفرع على ضرورة تفعيل العمل الحزبي بما ينسجم مع حاجات الجماهير وتطلعاتهم مبيناً أن المؤتمرات السنوية فرصة لمناقشة مجمل القضايا ووضع الرؤى لتطوير آليات العمل الحزبي بما يخدم عملية بناء الوطن والانسان مشيراً إلى أن كافة المداخلات ستكون موضع اهتمام ومتابعة من قيادة الحزب .