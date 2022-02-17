من الأولويات.. رفع سوية خريجي كلية طب الأسنان بالدورات وبإشراف مكتب ممارسة المهنة

دمشق- حياة عيسى

تتوجّه كلية طب الأسنان حالياً لتنفيذ وتطوير مجموعة كبيرة من الأفكار والمشاريع، وتتبع الأولويات في العمل المستقبلي بالكلية الكامن بمتابعة النشر العلمي في المجلات العالمية والمساهمة في رفع تصنيف جامعة دمشق، وتعزيز الدور الخدمي للكلية وربط عملها بالمجتمع، ورفع جودة العمل ضمن حرمها.

عميد كلية طب الأسنان في جامعة دمشق الدكتور خلدون درويش بيّن في حديث لـ”البعث” أن الكلية تسعى جاهدةً لتوسيع مشاركاتها مع كافة الجهات الشريكة، ولاسيما الأكاديمية والعلمية والمهنية منها.

وضمن هذا الإطار تمّ التعاون مع الهيئة السورية للاختصاصات الطبية التي تؤسّس لمجالس علمية الاختصاصات المختلفة، سواء في الاختصاصات الطبية العامة أو اختصاص طب الأسنان، حيث تمّ مؤخراً تأسيس المجلس العلمي لاختصاص التشريح المرضي للفم والوجه والفكين بالمشاركة مع أساتذة طب الأسنان، الذي يُعنى بتوصيف اختصاص النسج والتشريح المرضي الخاص بالفم والفكين، وبوضع الأسس والقواعد التي تنظم عمل الاختصاصيين، إضافة إلى تنظيم عملية تدريب الطلاب والمقيمين، كما سيتولّى المجلس مسؤولية متابعة العملية الامتحانية ومنحهم شهادات البورد السوري في اختصاص التشريح المرضي وفق نظم وقواعد سيتمّ وضعها والعمل عليها.

وأضاف درويش أن الكلية تعمل على استثمار العديد من الأماكن الموجودة ضمن حرمها بطريقة مفيدة، سواء في العملية التعليمية أو الخدمية، حيث تمّ استثمار مكان تابع لجراحة الوجه والفكين، وتأسيس عيادات جراحية متكاملة تتألف من /٩/ وحدات سنية مجهزة بأحدث التجهيزات، خاصة بطلاب الدراسات العليا في قسم جراحة الوجه والفكين لمنحهم خصوصية وفصلهم عن طلاب المرحلة الجامعية الأولى في السنتين الرابعة والخامسة، بهدف أن تستفيد الكلية من وجود مكانين مستقلين لكل فئة من الطلاب والذي من شأنه تطوير العمل وتقليل عملية الازدحام، والمساعدة بتحديد المرضى في مجال العمليات الجراحية تحت التخدير الموضعي ومعالجة زرع الأسنان.

كما تطرّق عميد الكلية في حديثة إلى عيادات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي خُصّص لها يوم أسبوعي لتخديم تلك الشريحة التي تحتاج إلى عناية كبيرة، والتي يتمّ معالجتهم تحت التركين أو التخدير العام بإشراف طب أسنان الأطفال.

يُشار إلى أن الكلية تعمل على رفع سوية خريجيها من خلال إقامة مجموعة من الدورات، بإشراف مكتب ممارسة المهنة التابع للكلية، عبر برنامج سنوي لرفع إمكانيات الطلاب وتطوير عملهم بالعديد من الاختصاصات كزرع الأسنان والمداواة اللبية المجهرية، والتعامل مع الأطفال ولاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى وجود مشاريع للتعاون مع كليات أخرى ككلية الطب البشري بعدة اختصاصات من خلال الدورات المشتركة.