السيتي يستضيف توتنهام.. وديربي تورينو في واجهة المشهد الإيطالي

أسبوعٌ جديدٌ من الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى سيكون محبو كرة القدم على موعد معه، فبعد جولة مثيرة من دوري أبطال أوروبا تعود الأندية الكبرى للمنافسة في دورياتها المحلية للحفاظ على مراكزها، والبداية كالعادة من مهد الكرة انكلترا، حيث يحتضن ملعب الاتحاد قمة الجولة السادسة والعشرين بين صاحب صدارة الدوري مانشستر سيتي وضيفه توتنهام صاحب المركز الثامن، ويدخل السيتي المباراة بمعنويات عاليةٍ جداً بعد أن تمكّن من تحقيق الفوز على سبورتينغ لشبونة في مواجهة دوري الأبطال بخماسية نظيفة، وهو الآن يحاول جعل اللحاق به صعباً بعد جمعه 63 نقطة بفارق 9 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، أما منافسه فيمرّ بفترة غير مستقرة بالدوري، حيث خسر في الجولة الماضية بالدوري من قبل وولفرهامبتون بثنائية نظيفة، ويسعى توتنهام لتدارك نتائجه السلبية التي يعاني منها الآن قبل فوات الأوان.

إيطالياً ستشهد الجولة السادسة والعشرون من الكالتشيو ديربي مدينة تورينو بين الجارين يوفنتوس وتورينو على ملعب الأول، وكان اليوفي تفوّق على تورينو في جولة الذهاب بالدوري الإيطالي بالفوز بنتيجة 1-0، كما سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام أتلانتا في الجولة الماضية من الكالتشيو بنتيجة 1-1 بعدما أنقذه لاعبه دانيلو من الخسارة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90، ويتطلع اليوفي في مباراته ضد تورينو لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على المركز الرابع بالمسابقة في ظل مطاردة أتلانتا.

على الجانب الآخر، يبحث تورينو عن استعادة سكة الانتصارات بعدما تعادل مع ساسولو بنتيجة 1-1 ثم خسر في مباراتين ضد أودينيزي بنتيجة 2-0 وفينيزيا بهدفين مقابل هدف.

وفي إسبانيا، يرحل برشلونة لملاقاة فالنسيا في قمة الجولة الخامسة والعشرين من الليغا، ويحتلّ فالنسيا المركز الثاني عشر في جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 30 نقطة من 24 مباراة خاضها حتى الآن، حيث يسعى فالنسيا لخطف أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، في حين يحتلّ برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 39 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 4 مباريات، ويطمح البرسا بقيادة تشافي هرنانديز في إسعاد جماهيره ومواصلة مشواره نحو لقب الليغا في الموسم الحالي.

أما الغريم التقليدي ومتصدّر الترتيب ريال مدريد، فيدخل مباراته ضد ديبورتيفو ألافيس محطم المعنويات بعدما تلقى هزيمة قاتلة على يد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بهدف، وكان قد سقط في فخ التعادل السلبي في الجولة الماضية من الدوري أمام فياريال، لذا لا بديل له عن الفوز على ألافيس وحصد الثلاث نقاط من أجل تأمين صدارته للدوري الإسباني.

الدوري الإنكليزي الجولة (26)

مباريات الغد: وست هام– نيوكاسل 2.30 ظهراً، أرسنال– برينتفورد، أستون فيلا– واتفورد، برايتون- بيرنلي، كريستال بالاس– تشيلسي، ليفربول- نوريتش سيتي، ساوثامبتون– إيفرتون 5 مساءً، مانشستر سيتي– توتنهام 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: ليدز يونايتد- مانشستر يونايتد 4 عصراً، ولفرهامبتون- ليستر سيتي 6.30 مساءً.

الدوري الإيطالي الجولة (26)

مباريات اليوم: يوفنتوس– تورينو 9.45 مساءً.

مباريات الغد: سامبدوريا– إمبولي 4 عصراً، روما– هيلاس 7 مساءً، ساليرنيتانا– ميلان 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: فيورنتينا– أتلانتا 1.30 ظهراً، فينيتسيا– جنوى 4 عصراً، إنتر– ساسوولو 7 مساءً، أودينيزي– لاتسيو 9.45 مساءً.

مباريات الاثنين: كالياري– نابولي 8 مساءً، بولونيا– سبيزيا 10 مساءً.

الدوري الإسباني الجولة (25)

مباريات اليوم: إلتشي- رايو فاييكانو 10 مساءً.

مباريات الغد: غرناطة– فياريال 3 عصراً، أوساسونا- أتلتيكو مدريد 5.15 مساءً، قادش– خيتافي 7.30 مساءً، ريال مدريد- ديبورتيفو ألافيس 10 مساءً.

مباريات الأحد: إسبانيول– إشبيلية 3 عصراً، فالنسيا– برشلونة 5.15 مساءً، ريال بيتيس– مايوركا 7.30 مساءً، أتلتيك بلباو- ريال سوسيداد 10 مساءً.

مباريات الاثنين: سيلتا فيغو– ليفانتي 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– تواجه مانشستر سيتي وتوتنهام في 47 مُباراة بالدوري الإنكليزي، فاز السيتي في 15 مُباراة، بينما حسم توتنهام هوتسبير 25 مُباراة، وخيّم التعادل بينهما على 7 مُباريات، وسجل السيتيزنز 65 هدفاً في شباك توتنهام، بينما سجل فريق توتنهام 67 هدفاً في شباك مانشستر سيتي.

– منذ العام 2012 لعب يوفنتوس وجاره تورينو 16 مباراة، فاز فيها اليوفي 13 مرة وخسر مرة واحدة وكان التعادل سيد الموقف في مناسبتين.

– فاز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس في 29 مباراة من أصل 38 مباراة لعباها في كل المسابقات، وخسر أمامه في خمس مناسبات وكان التعادل في 3 مناسبات.

– تواجه برشلونة وفالنسيا في 170 مباراة في الدوري الإسباني، فاز فريق برشلونة في 83 مباراة، بينما حسم لمصلحته فريق فالنسيا 43 مباراة، وخيّم التعادل بينهما على 44 مباراة، وسجّل البارسا 321 هدفاً في شباك فالنسيا، بينما سجل فريق فالنسيا 237 هدفاً في شباك خصمه.