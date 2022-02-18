الفرق الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها… تحسين الواقع الخدمي وملاحقة المتلاعبين بالأمن الغذائي

البعث – محافظات :

واصلت الفرق الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية بحضور الرفاق في فروع الحزب والشعب الحزبية، حيث ناقش الرفاق الواقع الحزبي والاجتماعي والظروف الاقتصادية التي تمر على وطننا الغالي سورية وانعكاسه على الوضع المعيشي، مطالبين المعنيين في الحكومة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتلاعبين بالمواد الغذائية وأسعارها.. ف

في طرطوس (مكتب البعث)، عقدت فرقة الكرامة في شعبة المدينة الثانية مؤتمرها السنوي بحضور الرفيقين سمير بطرس وعلي زيود عضوي قيادة الشعبة حيث تم استعراض التقارير المقدمة والتأكيد على أهمية المؤتمرات كونها محطات هامة في حياتنا البعثية وتمحورت المداخلات حول الواقع التنظيمي والخدمي والمعيشي والتربوي.

و عقدت فرق تركب والزويتيني وجورة الشنبور وبمسقس وزبرقان وبويضة السويقات في شعبة صافيتا مؤتمراتها والرفاعي وناحوت ومتن الساحل وعزيت ومزرعة الحنفية وفرقة مدينة طرطوس والجباب وعين الجاش والشويهدات والعوينية والمعمورة وسبة.

وتركزت المداخلات على استكمال مشاريع الصرف الصحي وشق الطرق الزراعية وإكساء الطرق التي شقت العام الماضي، وإيجاد فرص عمل للخريجين ودعم القطاع الزراعي وتوفير مازوت التدفئة والمازوت الزراعي.

وفي المجال الخدمي تجلت الطروحات حول إيجاد حل للصرف الصحي، وتأمين الكابلات الضوئية، وإيجاد حل للفئات المستبعدة من الدعم ، ومعالجة واقع السير وزيادة مخصصات السيارات العاملة على خط سبة صافيتا، وإيلاء تعبيد طرقات منازل ذوي الشهداء الاهتمام الكافي، وصيانة طريق بتعلوس وجورة الشبوط، وتأمين الأدوية للمراكز الصحية وتوفير الكتب قبل بداية العام الدراسي وزيادة طبيعة العمل للإداريين في قطاع التربية، ودعم القطاع الزراعي وتوفير السماد بوقته، وتعزيل أقنية الصرف المطري وإنشاء عبارات جديدة ومعالجة انزلاقات التربة، وعدم كفاية الخبز للأسرة الكبيرة، وانقطاع المياه في المعمورة لفترة تصل حد الشهر وعدم وجود طبيب عام وخدمات بمستوصف القرية، وتوسيع شبكة الهاتف في قرية عين بشريتي ونقل مكب القمامة من جانب مدرسة القرية، وتشغيل مشفى سبة.

وفي حماة (ذكاء أسعد)، عقدت فرق الصبورة، الشيخ علي كاسون، الفانات، السعن في شعبة السلمية وفرق الأولى والثانية بطيبة الإمام بمجال شعبة صوران وفرقة الصوف بشعبة العمال بحضور الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب خالد حديد رئيس مكتب الفلاحين ومخزوم حيدر رئيس مكتب العمال ووليد الثلث رئيس مكتب التربية وأمناء وأعضاء الشعب الحزبية كلن في مجاله

حيث أكد أعضاء قيادة الفرع أن هذه المؤتمرات تعتبر محطات مهمة يتم من خلالها تقييم الأداء وتحديد المسؤوليات كما أنها فرصة لتتناول كل القضايا التنظيمية والخدمية التي تهم جميع المواطنين

وأشاروا إلى أن المرحلة التي تمر بها سورية تتطلب من الجميع العمل كل من موقعه بكل اخلاص وتفان للنهوض بالوطن.

وقدم المؤتمرون جملة من المداخلات تركزت بافتتاح مركز ثقافي ونادي رياضي بالشيخ علي كاسون وإنجاز المخطط التنظيمي لقرية تمك وحل مشكلة ضعف الشبكة الكهربائية في قرية نوى وضرورة تخديم الريف بمحطة محروقات وتنفيذ خط صرف صحي لقرية تل ذهب وتسيير باصات للنقل بين قريتي الثورة والفانات وتعبيد طرق في المنطقة وحفر بئر مياه لقرية الفان الوسطاني وافتتاح روضة للاطفال داخل مدرسة القرية وبإزالة الألغام التي زرعتها العصابات الإرهابية في الأراضي الزراعية بالسعن وتأمين مبنى للسجل المدني في ناحية السعن إضافة إلى زيادة الأعلاف لمربي الأغنام ، واعادة النظر لفرقة الصبورة من ضخامة الجهاز الحزبي خاصة بعد ضم الفرقتين وضرورة صيانة المركز الثقافي الذي تعرض لعمل إرهابي بسيارة مفخخة وإدراجه في خطة المحافظة لإعادة الإعمار ، وتأمين مبنى للمحكمة ، وتأمين طبيب عام لمركز صبورة الصحي وطبيب أسنان وإحداث منطقة صوران الإدارية وخطوط معفى الآبار الارتوازية بالريف الشمالي وأحداث مراكز إمتحان للثانوية العامة بالطيبة، وفصل خط كهرباء لشركة الصوف عن خطوط المنشأت الصناعية وتأمين مازوت عالبطاقة لعقود النقل للموظفين.

في السويداء (رفعت الديك)، عقدت الفرق الحزبية في عيون ، الكارس ، المشنف ، الغيضة ، الرضيمة الشرقية ، بارك ، الشهداء الأولى، ملح ، الهويا ، الصحة ، شريحي ، شبكة ، البثينة مؤتمراتها السنوية ضمن قطاع الشعب الحزبية وذلك بحضور أمين فرع الحزب الرفيق فوزات شقير و الرفاق أعضاء قيادة الفرع وأمناء وقيادات الشعب الحزبية .

وبعد قراءة التقرير السنوي لقيادات الفرق طالب الحضور بالعديد من القضايا الخدمية، أهمها الإسراع بتوزيع مادة مازوت التدفئة وزيادة كمياتها للفلاحين، دعم القطاع الزراعي ودعم الفلاح بكل الطرق، وضع حد لارتفاع الأسعار وتحسين الوضع المعاشي للمواطنين،إصلاح ابار المياه المتعطلة وزيادة كميات الخبز وتوسيع شبكات مياه الري وتفعيل حلقات الأنصار وذلك لاستقطاب شريحة الشباب للحزب ، شق الطرق الزراعية، ووضع حد للخارجين عن القانون لإثارتهم الذعر والخوف بين السكان.

وتمت الإجابة من قبل القيادة السياسية على كافة المقترحات التي تناولت كل الجوانب.

الرفاق أمين واعضاء قيادة الفرع تحدثوا عن أهمية المؤتمرات الحزبية كونها محطات نضالية هامة في الحياة البعثية ، وأن الرفيق الأمين العام للحزب بنظرته الثاقبة استطاع أن ينتصر على كل هذه الحرب الكونية التي أحيكت ضد سورية وأن ينتقل بسورية لمرحلة إعادة الأعمار والبناء في كافة المجالات .

واستعرض الرفاق آخر التطورات من كافة جوانبها ، ولفت خلال حديثه عن الحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا الحبيب وذلك بسبب المواقف الشجاعة للقيادة في وجه المؤامرات التي تحاك ضد البلد

وأكد الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع على ضرورة الابتعاد عن النمطية في العمل، والتوجه نحو الابتكار في خلق العمل الحزبي كما لفت إلى أهمية النشاط الحزبي ودور الجميع في مجال التنظيم والأداء والحضور بين الناس ومتابعة كل الأمور الخدمية التي تهم المواطنين والعمل على معالجتها بالسرعة القصوى وضمن الإمكانات المتاحة.