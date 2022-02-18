تشرين يلاقي جبلة في ختام ذهاب كرة الممتاز.. ومواجهات الكأس تنطلق اليوم

تختُتم اليوم وغداً مباريات مرحلة الذهاب من الدوري الكروي الممتاز لكرة القدم باللقاءين المؤجّلين، حيث يلعب في ملعب الباسل باللاذقية اليوم تشرين مع جاره جبلة، في حين يستضيف السبت حطين فريق الشرطة.

في اللقاء الأول يدرك تشرين أن خروجه من مباراة اليوم مع جاره جبلة، وفي جعبته النقاط الثلاث، يقلّص الفارق مع الوثبة المتصدّر إلى نقطة واحدة ويقرّبه أكثر من المحافظة على لقبه، وفي حال التعادل أو الخسارة فسيصبح وضعه حرجاً، أما جبلة فموقفه حرج وصعب بعد استقالة المدرّب زياد شعبو إثر الخسارة أمام الشرطة بالمرحلة الماضية، ورغم ذلك فإن الفريق لن يستسلم بسهولة ولديه من اللاعبين القادرين على إحراج مضيفه، وتبقى نتيجة المباراة معلّقة بأقدام اللاعبين، وهي تبقى من الديربيات القوية والمثيرة في اللاذقية.

وتعدّ مباراة حطين مع الشرطة مباراة النقاط المضاعفة، وكلا الفريقين في موقع خطر ويتقدّم حطين بفارق نقطتين، لذلك سيحاول كلّ منهما تحقيق الفوز والابتعاد قدر الإمكان عن مؤخرة الترتيب، حطين على أرضه أفضل وأقوى بمساندة جماهيره الكبيرة، الشرطة حاله كحال جبلة حيث استقال مدرّبه واستلم المهمة حسام عوض، والمهمة صعبة عليه في ظل تراجع أداء لاعبيه والضعف الواضح في خط دفاعه.

من جهة أخرى تنطلق اليوم أيضاً مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس الجمهورية بمواجهتين، ففي ملعب الحمدانية في حلب يلتقي الاتحاد مع عفرين، وفي حمص يستضيف ملعب الباسل لقاء الحرجلة والنواعير، ويلتقي الكرامة مع الفتوة بملعب الحمدانية في حلب يوم السبت، أما يوم الأحد فيلتقي الوحدة مع الطليعة في ملعب البعث في جبلة. على أن تُستكمل باقي مباريات هذا الدور يوم الجمعة من الأسبوع المقبل بثلاثة لقاءات تجمع بين تشرين والمحافظة، الجيش والشرطة، الوثبة وجبلة، فيما لم يحدّد موعد مباراة الحرية ومورك بعد.

الجديرُ بالذكر أن هذا الدور يُقام من مرحلة واحدة بنظام خروج المغلوب، وفي حال التعادل في الوقت الأصلي للمباراة يتمّ اللجوء لركلات الترجيح.

عماد درويش