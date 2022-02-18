طائرة مسيرة للمقاومة تنفذ مهمة استطلاعية بنجاح فوق فلسطين المحتلة

أكدت المقاومة الوطنية اللبنانية أن طائرة مسيرة تابعة لها نفذت مهمة استطلاعية لمدة أربعين دقيقة فوق فلسطين المحتلة وعادت سالمة رغم محاولات العدو الإسرائيلي إسقاطها.

وقالت المقاومة الوطنية اللبنانية في بيان اليوم “بتاريخ الجمعة الواقع في 18-2-2022 أطلقت المقاومة الطائرة المسيرة “حسان” داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة استطلاعية امتدت على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة”.

وأضاف بيان المقاومة “بالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة “حسان” من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة”.