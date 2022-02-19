أهالي قرية تل ذهب بالحسكة يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي

تصدى أهالي قرية تل ذهب جنوب مدينة القامشلي بالحسكة بمساندة حاجز للجيش العربي السوري لرتل آليات عسكرية للاحتلال الأمريكي حاول المرور عبر القرية وطردوه من المنطقة.

وقالت مصادر محلية من القرية إن رتلاً مؤلفاً من 4 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة لمليشيا “قسد” حاولت المرور عبر القرية فتصدى لها الأهالي الذين تجمعوا عند حاجز للجيش وتقدموا باتجاه الرتل وطردوه من المنطقة.

إلى ذلك، قتل إرهابي بانفجار عبوة ناسفة فجر اليوم أثناء محاولته زرعها على طريق أوتستراد درعا -دمشق.

وذكرت مراسلة سانا نقلاً عن مصدر في الجهات المختصة أن “عبوة ناسفة انفجرت أثناء قيام أحد الإرهابيين بزرعها قرب جسر بلدة أم المياذن على أوتستراد درعا دمشق ما أدى إلى مقتله على الفور”.

وذكر مصدر في مشفى درعا الوطني أن المشفى “استقبل جثة شخص متمزقة إلى أشلاء ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة”.