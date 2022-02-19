اجراءات تسهيلية لنقل الحمضيات وتسويقها باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

اتخذت محافظة اللاذقية مجموعة إجراءات تسهيلية لنقل الحمضيات المعدة للتصدير والمسوقة عبر السورية للتجارة، وذلك من خلال اعتماد ساحات حددتها من أجل الكشف على برادات الخضار والفواكه المعدة للتصدير، والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية الكشف على البرادات (جمارك، حجر زراعي، جهات مختصة).

وقد باشر ممثلو هذه الجهات أعمال الكشف على البرادات والتأكد من محتوياتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات قبل إجراء الرصرصة وختم البرادات تمهيداً للتصدير، علماً أن تحديد الساحة جاء بناءً على مطالب مصدري الحمضيات لتخفيف التكاليف والجهود المترتبة عليهم، والحفاظ على المواد الغذائية المصدرة التي تتعرض للتلف جراء إعادة فتح البرادات أكثر من مرة قبل الوصول الى الحدود أو الاسواق الخارجية.

وفي سياق متابعة تسويق الحمضيات و بالتزامن مع دخول أصناف متعددة منها، أقرت لجنة تسويق الحمضيات في اللاذقية مجموعة إجراءات تتعلق بتسويق الحمضيات عبر المؤسسة السورية للتجارة، حرصاً على عدم حدوث اختناقات تسويقية. وتشمل هذه الإجراءات استلام الأصناف وإرسال الصناديق البلاستيكية من السورية للتجارة وبالآليات الحكومية حصراً، وذلك حرصاً على تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين المتعلقة بقيمة العبوات وأجور النقل وعمولة سوق الهال، و استلام صنف اليافاوي دوكما، وبدون تصنيف، وذلك بشرط أن تكون الكميات 40% صنف أول، و 40% صنف ثان، و20% صنف ثالث، ويحدد قياس كل نخب كما يلي: قطر النخب الأول من 7 سم وما فوق، وقطر النخب الثاني بين 6 و6.9 سم، وقطر النخب الثالث من 5.5 إلى 5.9 سم.

ويتم استلام الكميات و تدقيق المواصفات في مركز الفرز والتوضيب العائدة للمؤسسة السورية للتجارة الكائن خلف محطة وقود الجامع بحضور المزارع صاحب العلاقة.

وتضمنت الإجراءات إعادة الكميات المخالفة للمواصفات إلى المزارع لإعادة فرزها من جديد، مع التأكيد أنه سيتم دفع ثمن الكميات المستلمة والمقبولة مباشرةً في مركز الفرز، وبدون تأخير ،وهذا يقتضي حضور المزارع صاحب العلاقة مع محصوله، وتقرر أن يتم إرسال 100 صندوق بلاستيكي سعة 20 كغ لكل مزارع في كل مرّة بغرض التسويق لأكبر عدد من المزارعين وتم تخصيص رقم هاتف للتواصل مع اللجنة بشكل دائم، إضافة إلى استمرار عملية التسويق عن طريق دوائر الزراعة والروابط الفلاحية في المناطق الأربعة للمزارعين الذين لا يستطيعون التسويق عبر الروابط الفلاحية والدوائر الزراعية.