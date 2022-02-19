الفوز الأول مع المدرب الجديد ينعش الآمال الاتحادية

حلب- محمود جنيد

في أولى مبارياته تحت القيادة الفنية للمدرب معن الراشد، وضمن منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الجمهورية تغلب فريق الاتحاد بهدف نظيف على جاره عفرين الذي لعب بدوره مباراته الأولى بقيادة الإداري أحمد عبد الله بعد استقالة مدربه الثالث هذا الموسم عبد القادر رفاعي ومغادرته حلب عشية المباراة.

جمهور الاتحاد احتفل بالفوز الصعب على الجار المثقل بالهموم والمشاكل، وهنالك ضمن مناصري الأحمر من اعتبر بأن الفوز على عفرين فاتحة خير مع المدرب الجديد وهلل للفوز وللراشد واعتبره المنقذ القادم لتصحيح مسار فريق الرجال، بينما ترى شريحة أخرى بأن الفوز بمثابة تحصيل حاصل على منافس متواضع متخبط، تحاصره المشاكل وقد فقد مدربه وأهم عناصره ، وفئة ثالثة حذرت من ازدواجية عمل الراشد مع فريقي الرجال والشباب الذي سيكون المتضرر الأكبر.

من جانبه المدرب معن الراشد أكد ل” البعث” بأن الفوز المفتاحي لمشوار صعب مقبل تحقق بفضل مؤازرة جمهور الاتحاد فمن يمتلك مثله لا يخسر على حد قوله،وشدد الراشد على أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة مجرد خطوة على الطريق، شاكراً مدرب الفريق السابق أنس صابوني على جهوده في الفترة الماضية.

و أشار مدرب الاتحاد الجديد إلى أنه رهن قرارات الإدارة بالنسبة لمهمته المزدوجة المؤقتة، مضيفاً : بأنه لن يحرق المراحل و سيخطط ويفكر بكل استحقاق على حدة في مسابقتي الدوري والكأس.