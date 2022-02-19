الكيان الصهيوني والانفصال عن الواقع (للتدقيق)

محمد نادر العمري

في الوقت الذي يستعرض فيه جيش الاحتلال الصهيوني فقاعاته الإعلامية وتهديداته العدوانية من قبل مختلف مسؤوليه الأمنيين والعسكريين والسياسيين، تتسارع وتيرة كشف الحقائق من داخل المؤسسة العسكرية لهذا الجيش المتقهقر، تؤكد العجز في تحمل ويلات وتبعات أي حرب جديدة مع أحد أطراف محور المقاومة أو مع المحور بأكمله.

كان آخر صور هذه المفارقة والانفصال، هو ما تبجح به الجنرال عيران نيف، قائد قسم تطوير القتال في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقوله : “إنه في حال اجتاز حزب الله امتلاك حاجز الألف صاروخ من الطراز الدقيق، فإن حكومة كيانه المغتصب ستكون مضطرة لشن حرب على الحزب، رغم أن القرار سيكون قاسياً” على حد وصفه، متجاهلاً ما ورد في التقدير الاستراتيجي الرسمي هذا العام 2022، والذي اعتبر أن التهديد الاستراتيجي الثاني بعد إيران، وقبل الثالث، من قبل التنظيمات الفلسطينيّة في قطاع غزة، يتمثل في تراكم القوة العسكرية والخبرات القتالية والإرادة المعنوية التي يمتلكها الحزب، علماً أيضاً أن التلفزيون العبري كشف في تقرير له في الأسبوع الأول من شهر شباط الجاري، عن وجود حوالي 230 ألف صاروخ، موزعة على كل المديات ومختلفة الأنواع موجهة إلى كيان الاحتلال، مع ورود تقديرات أن حزب الله، في أية مواجهة قادمة، سيطلق يومياً حوالي 1500 صاروخ باتجاه عمق الأراضي المحتلة.

هذه التهديدات تزامنت مع ما نشرته صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية عن مصادر أمنية تقديرها بأن عشرات الآلاف من الصواريخ ستسقط على المستوطنات الشمالية في الحرب المقبلة ضد حزب الله، وأن جميع المستوطنات التي بنيت في هذه البلدات الشمالية من الأراضي المحتلة قبل العام 1992 هي ليست محمية، لذلك قررت حكومة الاحتلال خلال الأعوام السابقة للشروع فيما أسمته برنامج درع الشمال، في محاولة لتعزيز بناء الأماكن الآمنة في آلاف المستوطنات غير المحمية.

ضمن هذا السياق الذي يؤكد انفصال التصريحات عن الواقع والتخبط في التوجهات والمواقف داخل الاحتلال يمكن ملاحظة النقاط التالية: