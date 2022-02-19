المستشار الألماني: الغرب مستعد للتفاوض مع روسيا حول المسائل الأمنية

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، استعداد الدول الغربية لإجراء مفاوضات مع روسيا حول المسائل الأمنية.

كذلك حث المستشار الألماني اليوم السبت على ضرورة استخدام كل القنوات الدبلوماسية لتسوية الخلافات مع روسيا.

وقال شولتس: “اعتماد أكبر قدر ممكن من الدبلوماسية، هو هدفنا، دون أن نكون ساذجين”، مشيرا إلى أنه “للقيام بذلك، نستخدم جميع قنوات التفاوض: مجلس روسيا والناتو، الذي انعقد لأول مرة منذ سنوات عديدة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا … هناك قناة ثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، ونستخدم صيغة نورماندي”.

وفي نفس السياق أكد المستشار الألماني أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ليست على جدول الأعمال في المستقبل المنظور.