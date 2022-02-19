حطين والشرطة يختتمان ذهاب الدوري الكروي الممتاز

اللاذقية – خالد جطل

تختتم ظهر اليوم منافسات مرحلة الذهاب من الدوري الكروي الممتاز بإقامة اللقاء الأخير المؤجل ، والذي سيجمع حطين بضيفه الشرطة على أرضية ملعب الباسل في اللاذقية، فبعد أن حقق تشرين أمس الفوز على جاره جبلة وقلص الفارق مع المتصدر الوثبة إلى نقطة وحيدة، ستتجه الأنظار لمباراة حطين والشرطة للتعرف على الترتيب مع انتصاف الموسم.

مدرب حطين أحمد هواش أكد ل” البعث” أن فريقه في جاهزية جيدة مبينا أن المباراة صعبة على الطرفين فكل منهما يبحث عن الفوز للاقتراب من المنطقة الدافئة وهذا سيجعل المباراة أكثر تنافسية.

وأضاف هواش: بالنسبة لنا المباراة لا تقبل القسمة على اثنين ونقاطها مضاعفة وسندخلها للفوز فقط وهو ما أكدنا عليه لتعويض ضياع الفوز أمام الحرجلة، الشرطة منتشي بفوزه على جبلة وهذا سيعطيه دافعا معنويا قبل مباراتنا ونحن ندرك أنه سيعمل لإغلاق منطقته الدفاعية وعليه سيكون هناك أوراق لعب خاصة بالمباراة تتناسب وأسلوب اللعب الدفاعي للشرطة، المباراة فرصة لنا للتعويض ، وهناك تصميم على اللعب للفوز وحصد نقاط المباراة للاقتراب من منطقة الأمان.

يشار إلى أن حطين يحتل المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 14 نقطة يليه الشرطة في المركز الثاني عشر وله 12 نقطة.