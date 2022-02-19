وانغ يي: يجب أن نهتم بالمخاوف الروسية المشروعة وأن نصغي لها

دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى ضرورة الإصغاء إلى المخاوف الأمنية المشروعة لروسيا وإيجاد حل بشأنها.

وأكد يي في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت: “علينا معارضة إطلاق أي حرب باردة أخرى وأن نسعى للسلام، ونؤكد أن أمن أي منطقة لا يمكن تحقيقه من خلال فرض حصار عسكري هنا أو هناك”.

وتابع وزير الخارجية الصيني، معلقًا على أزمة أوكرانيا: “نؤكد أنه يجب صيانة سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، لأن هذا يتوافق مع سياسة الأمم المتحدة وسياسة الصين.. ولكن يجب أن نصغي للمخاوف الروسية المعقولة وأن نحاول إيجاد حل عبر الحوار يضمن السلامة لأوروبا”.

وقال وانغ يي: “علينا العودة للحل المرتبط باتفاقات مينسك لأنها اتفاقات ملزمة وتم التصديق عليها من قبل مجلس الأمن وهذه الطريقة الوحيدة لحل قضية أوكرانيا”​​​.