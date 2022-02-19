وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب ينعيان وفاة وليد إخلاصي

نعت وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب وفاة الكاتب والأديب وليد إخلاصي مساء اليوم في مدينة حلب عن عمر يناهز ٨٧ عاماً.

وليد إخلاصي، روائي سوري ولد في لواء اسكندرون في 27 أيار عام 1935، والده الأزهري (أحمد عون الله اخلاصي)، كان رئيساً لتحرير مجلة “الاعتصام” الشهرية في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن العشرين، والتي أوقفها الحاكم الفرنسي في فترة الانتداب، وقد أثرت طموحات الوالد الفكرية على بداياته المبكرة.

ألف في القصة والرواية والمسرحية والدراسة والمقال والزاوية الصحفية والشعر، وتمت ترجمة أدبه إلى لغات عدة منها الإنكليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والأرمينية والروسية واليوغسلافية والبولونية.

عاش وتلقى تعليمه في مدينة حلب حيث درس المرحلة الابتدائية في مدرسة الحمدانية بحلب، والثانوية في التجهيز الأولى – المأمون بحلب، والجامعية في كلية الزراعة – جامعة الاسكندرية بمصر عام 1954 ليحصل على بكالوريوس في العلوم الزراعية عام 1958، ودبلوم الدراسات العليا القطنية 1960.

ابتدأت حياته الوظيفية في مديرية اقتصاد حلب، ومحاضراً في كلية الزراعة بجامعة حلب، ثم انتقل إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق القطن عام 1966.

مساهماته

ترأس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في حلب أكثر من مرة.

ترأس فرع اتحاد الكتاب العرب في حلب أكثر من مرة.

عضو منتخب في مجلس اتحاد الكتاب العرب لثلاث دورات متعاقبات.

ساهم في تأسيس مسرح الشعب والمسرح القومي والنادي السينمائي بحلب.

عمل في الصحافة الأدبية وخصوصاً في مجلة الموقف الأدبي.

عضو جمعية القصة والرواية.

جوائز نالها

حصل على جائزة اتحاد الكتاب العرب التقديرية بدمشق 1990.

جائزة القصة العربية محمود تيمور في مصر 1994.

جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في الرواية والمسرحية في دورتها الخامسة عام 1996.

حاز على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2005.