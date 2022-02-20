مدير وقاية النبات يؤكد المؤكد: حماية المنتج الزراعي.. مراقبة الآفات.. تكثيف الندوات..!

اللاذقية – مروان حويجة

أكد مدير عام وقاية النبات في وزارة الزراعة الدكتور إياد محمد في تصريح لـ”البعث” أن حماية المنتج الزراعي والحفاظ على سلامته وتحقيق معايير نوعيته وجودته، تشكل أولويات يجري العمل عليها بشكل علمي مدروس بما ينعكس على تطوير الإنتاج الزراعي نوعاً وكماً، موضحاً خلال زيارته إلى اللاذقية أن الحجر الزراعي يشكل أحد أهم المحاور التي تجري متابعتها نظراً لأهمية تطبيق معايير وأسس الحجر الزراعي من خلال توخي الدقة بفحص العيّنات الواردة إلى مراكز الحجر الصحي النباتي ومخبر صحة البذور من خلال أخذ عيّنة ممثلة لكامل الإرسالية وفق المعايير الدولية من خلال الكشف الحسي والمخبري منعاً لدخول أي آفة جديدة .

و أشار محمد إلى أهمية استكمال تأهيل مشروع الرحملية لتأصيل وتحسين النحل السوري كون السلالة السورية متأقلمة مع البيئة السورية وأكثر مقاومة للآفات والأمراض، إضافة إلى تذليل المعوقات التي تعترض سير عمل شعبة النحل في مديرية الزراعة وتأمين مستلزماتها، وضرورة مراقبة الآفات الزراعية ذات الأهمية الاقتصادية والحد من انتشارها عن طريق الفرمونات الاستطلاعية والفحص البصري.

ولفت محمد إلى تطبيق برامج الإدارة المتكاملة للآفات وتكثيف الندوات الإرشادية والأيام الحقلية بهدف حماية المحاصيل ومنع انتشار الآفات وتقليل الخسائر لدى المزارعين وضرورة تفعيل لجنة صحة الغراس في المشاتل العامة والخاصة للوصول إلى غراس سليمة وموثوقة.

و بيّن محمد أنّ عدة أولويات تجري متابعتها وفق برنامج عمل متكامل أهمها التنبيه إلى منعكسات ومخاطر المبيدات المهربة، حيث أن قسماً من هذه المبيدات يساهم باكتساب المقاومة لدى الآفات لأن المادة الفعّالة غير نظامية من حيث التركيز والنوعية، وتكثيف جولات الضابطة العدلية لتنظيم الضبوط بحق المخالفين، وأشار محمد إلى أهمية جاهزية آلات المكافحة وتوفر القطع التبديلية اللازمة لصيانتها للاستعداد الكامل لتنفيذ حملات المكافحة.

ورأى محمد أن تطوير خطط وبرامج عمل الوقاية تطبيقاً لمخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي يتم من خلال دراسة كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل وطرح ما هو بحاجة إلى تعديل بالإضافة للعمل على إصدار نظام الكتروني لإصدار الشهادات الصحية النباتية عن طريق مشروع مع منظمة الفاو.

وأكد أن قطاع النحل من القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التي تحظى بكل الاهتمام لما لهذا القطاع من قيمة إنتاجية وغذائية واقتصادية، مشيراً إلى أهمية إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة النحالين، مشدداً على ضرورة مراقبة الآفات والاستفادة من الفرمونات الاستطلاعية وتحويل الفائض منها للاستفادة منه في باقي المحافظات و الاستعداد لحملة عين الطاووس وتغطية أكبر مساحة ممكنة.