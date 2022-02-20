وسط اقبال متزايد على عملية التسوية افتتاح مركز ثان في دير حافر

حلب – معن الغادري

استمراراً لعملية التسوية وتطبيقاً لمكرمة السيد الرئيس بإصداره مرسوم العفو عن الفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، وبهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز التسويات لعودة المواطنين إلى حضن الوطن، وبالتزامن مع الجهود والمثمرة لشيوخ ووجهاء العشائر في استقطاب الراغبين بتسوية أوضاعهم ، تم اليوم افتتاح مركز ثان للتسوية في محافظة حلب بمنطقة دير حافر بريف حلب الشرقي ، وذلك وسط حضور رسمي وشعبي. وهو المركز الثاني لتسوية أوضاع المطلوبين بعد مركز افتتاح مسكنة منذ حوالي 20 يوماً .

وأشاد أهالي المنطقة والقرى المحيطة بها والعديد من المنضمين الى التسوية في المركز الجديد بحسن الاستقبال وبالتسهيلات المقدمة من الحكومة السورية والعاملين في المركز، ووجهوا رسالة الى كل مطلوب لتسوية وضعه وعودته الى حضن الوطن للمشاركة في إعمار البلاد موجهين الشكر للسيد الرئيس بشار الأسد على هذه المكرمة الوطنية والتي سمحت لهم بالعودة إلى حضن الوطن وإلى أهلهم وأرزاقهم وممارسة حياتهم الطبيعية .

من جانبه بين عدد من وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة أن مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس شكل ركيزة مهمة في عملية التسوية ودافعاً قوياً لدى الذين يرغبون بتسوية أوضاعهم بالنظر إلى المزايا والتسهيلات الكبيرة التي منحها المرسوم ، وهو ما يعكس حالة التوافد اليومي للمركز من قبل المواطنين بالرغم من كل محاولات عصابات قسد والمليشيات التركية الإرهابية بمنعهم من الوصول إلى مراكز التسوية.

بدوره أوضح كميت عاصي الشيخ عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب أن المركز شهد اقبالاً كثيفاً في يومه الأول حيث بلغ عدد المتقدمين لتسوية أوضاعهم حوالي 4 آلاف مواطن .

من جهته أشار عثمان مصطفى رئيس مجلس بلدة دير حافر أن المركز باشر فوراً في استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم وسط إجراءات مبسطة وارتياح كبير من قبل الأهالي الذين سمحت لهم التسوية بالعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والعودة إلى أعمالهم وأرزاقهم ، مؤكدين أنه لا بديل عن الوطن الذين يتسع لكل أبنائه .