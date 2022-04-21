صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري في تدهور

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور وأن البلد بحاجة للاستقرار ماليا بجانب مواصلة الإصلاحات،

وأرجعت جورجييفا السبب في ذلك إلى مُعاناة مصر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، نتيجة اعتمادها على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا،

وقالت إن “مصر كانت تلجأ إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي من أجل حماية عملتها المحلية، لكن البلاد الآن تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى تحقيق الاستقرار ماليا وكذلك الاستمرار في الإصلاحات”.

مقالات ذات صلة

وزارة الدفاع الروسية: نشر 12 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات في بيلاروسيا

29-يناير-2022

مرشحو اليمين الأغنى ورصيد ماكرون 500 ألف يورو.. تعرف على ثروات المتنافسين بانتخابات الرئاسة الفرنسية

7-أبريل-2022

كوريا الجنوبية تنفي ارتباط زيارة الرئيس مون إلى الإمارات بالهجوم على أبو ظبي

18-يناير-2022

إيران تكشف عن وزن وقيمة الصادرات والواردات من وإلى سورية خلال عام

12-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى