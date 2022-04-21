صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري في تدهور

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور وأن البلد بحاجة للاستقرار ماليا بجانب مواصلة الإصلاحات،

وأرجعت جورجييفا السبب في ذلك إلى مُعاناة مصر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، نتيجة اعتمادها على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا،

وقالت إن “مصر كانت تلجأ إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي من أجل حماية عملتها المحلية، لكن البلاد الآن تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى تحقيق الاستقرار ماليا وكذلك الاستمرار في الإصلاحات”.