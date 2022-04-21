“وزيرة التنمية”تؤكد على تسريع إجراءات المسابقة

تفقدت لجنة الإشراف المركزية اليوم سير إجراءات المسابقة في محافظة دمشق ولاسيما مرحلة تدقيق جدول أسماء المتقدمين، واطلعت من رؤساء لجان المسابقة ومفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية على واقع عملية التدقيق والملاحظات الواردة من قبلهم.

وأكدت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف في نهاية الجولة على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات المسابقة وتلافي جميع الملاحظات والتدقيق بأضابير المتقدمين للمسابقة والاختبار بغية إصدار قوائم أسماء المقبولين في المسابقة في المدد الزمنية المحددة له.