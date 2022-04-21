وكالة الطاقة الدولية ومحاولات لتقليل الاعتماد على الوقود الروسي

أطلقت وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية خطة جديدة لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري القادم من روسيا، تضمنت مجموعة من الخطوات تساعد مواطني القارة العجوز على تقليل استهلاكهم للطاقة، وذلك من خلال العديد من الخطوات أبرزها تخفيض الاعتماد على التكييف، مع العمل من المنزل، وترشيد استخدام السيارات، إضافة لتجميع الرحلات وضبط تكييف السيارة وتقليل السرعة، إضافة لترك السيارة في المنزل يوم الأحد، كما نصحت بالاعتماد على المشي والدراجات، واستخدام وسائل النقل العام للوصول إلى العمل بدلاً من السيارة، إضافة لتشجيع استخدام القطارات للمسافات التي تقل عن ألف كيلو متر، وتطبيق أنظمة كفاءة الطاقة