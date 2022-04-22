ارتفاع ضحايا حريق معهد”تفير”بروسيا  

أكدت قيادة الحامية العسكرية بمقاطعة تفير، اندلاع حريق في معهد للبحوث العلمية تابع لوزارة الدفاع الروسية في تفير، وذكرت أنه تم إجلاء العاملين في المؤسسة.

بعد أن شب حريق في إحدى الغرف في الطابق الثاني، وتم التعامل مع الحريق.

من جانبه أشار مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية إلى أن سقف المبنى المحترق المؤلف من 4 طوابق انهار جزئياً.

كما أفاد متحدث باسم الطوارئ في مدينة تفير بأن عدد الضحايا جراء حريق مبنى معهد بحوث الدفاع في المدينة قد ارتفع إلى 7 أشخاص، كما تم إدخال 13 شخصا إلى المستشفيات، ويجري في الوقت الراهن تحديد أسباب وملابسات الحادث، ولم تعلن حتى الآن أي تفاصيل حول أسباب الحريق.