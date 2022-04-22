الاتصالات تحدث آلية الاعتراضات المتعلقة بالدعم

تم في وزارة الاتصالات بحث الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات التي يتم تسجيلها عبر منصة الاعتراضات (www.cs.sy)، والبيانات الضرورية التي يجب تضمينها بمنصة الاعتراضات، وحالات الاعتراضات وضرورة تعريفها من قبل كل جهة عامة وموافاة الوزارة بها، ليتم إضافة هذه التعريفات مع نوع الوثائق الخاصة بها المطلوب رفعها على موقع منصة الاعتراضات.

وتم التأكيد على ضرورة تزويد الوزارة بكامل البيانات الخاصة بالمواطنين المشمولين بكل معيار من معايير الاستبعاد من الدعم الحكومي التي حددتها اللجنة الاقتصادية في الحكومة، لتفادي وقوع الظلم بين المواطنين المشمولين بمعيار واحد من هذه المعايير

وحدّثت الوزارة منصة الاعتراضات لإرشاد المواطن بالجهة العامة التي يجب متابعة اعتراضه لديها بعد إدخاله لبياناته، مع إمكانية إدخال الوثائق التي تمكن الجهات العامة من متابعة الاعتراضات.

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