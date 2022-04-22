“النقل”تعلن مواعيد الامتحانات

بينت وزارة النقل أن موعد امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل البحري الدورة الأولى لعام 2022 سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد 15/5/2022، والإمتحانات النظرية اعتباراً من صباح يوم الإثنين 30/5/2022.

في حين بينت مديرية التعليم المهني والتقاني أنه تم التعميم على إدارة الثانويتين في اللاذقية وطرطوس لتحديد مواعيد إجراء دورات تقوية ومراجعة مجانية للطلاب النظامين الذين سيتقدمون للإمتحانات وقد بدأت هذه الدورات اعتباراً من تاريخ 12/4/2022 وستبقى مستمرة لغاية يوم الخميس 12/5/2022.

من جهة أخرى، بدأت الإمتحانات العملية والنظرية للصفوف الإنتقالية في ثانوية النقل البحري في طرطوس اعتباراً من 10/4 وتستمر لغاية 10/5/2022.

أما في ثانوية النقل البحري في اللاذقية فتبدأ الإمتحانات النظرية والعملية للصفوف الإنتقالية اعتباراً من 25/4ولغاية19/5/2022.

وبالنسبة لامتحانات الفصل الثاني العملية والنظرية لطلاب المعهد التقاني للخطوط الحديدية في حلب ستبدأ اعتباراً من 15/5 ولغاية 3/6/2022.