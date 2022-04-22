اليابان تطرح 4.8 مليون برميل من احتياطي النفط  للسيطرة على الأسعار

أعلنت اليابان عقد مزاد في 10 أيار المقبل لبيع نحو 4.8 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي، في إطار التزامها مع دول وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن جزء من احتياطيات الطوارئ للسيطرة على أسعار النفط.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن اليابان ستطلق 15 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي، وهو بمثابة جزء من الجولة الثانية للإصدار المنسق بقيادة وكالة الطاقة الدولية.

وأشارت وزارة الصناعة اليابانية الأسبوع الماضي إلى أن 6 ملايين برميل من الإجمالي ستأتي من الاحتياطيات الخاصة و9 ملايين برميل من احتياطيات الدولة.

هذا وتمتلك اليابان نحو 470 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي بحلول نهاية كانون الثاني، أو 236 يومًا من الاستهلاك المحلي، بما في ذلك احتياطيات الدولة، والاحتياطيات الخاصة التي تحتفظ بها صهاريج المصافي المحلية، ونظام تخزين النفط الخام المشترك مع الدول المنتجة.