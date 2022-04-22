بريطانيا تتطلع للغاز الروسي لتأمين احتياجاتها

على الرغم من أن بريطانيا كانت في مقدمة الدول بعد أميركا التي أعلنت فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية بحلول نهاية العام، واعتماد عقوبات على عدد من المصارف والشخصيات الروسية، فإنها تراجعت عن ذلك أمام مصالحها الوطنية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الجمعة، أن بريطانيا منحت غازبروم بنك الروسي الخاضع للعقوبات والشركات التابعة له ترخيصًا للمدفوعات حتى نهاية أيار من أجل ضمان إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

كان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أكد في تصريحات سابقة أن العديد من مشتري الغاز الروسي وافقوا على الدفع بالروبل، تنفيذًا لقرار الرئيس فلاديمير بوتين الذي دخل حيز التنفيذ بدءًا من الشهر الجاري.