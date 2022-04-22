توقيف ثلاثة طلاب في مشاجرة جامعة الحواش

في الساعة الثالثة فجراً من صباح يوم الخميس تم اعلام شرطة ناحية الحواش في حمص عن وقوع مشاجرة جماعية في حي السكن الواقع بجانب جامعة الحواش بحمص بين عدة طلاب .

فتوجهت دوريات من شرطة الناحية وألقت القبض على ثلاثة طلاب من المتشاجرين، وتم حجز سيارة سائحة خاصة ولاذ الباقون بالفرار

وبالتحقيق معهم اعترفوا بالتشاجر مع عدة طلاب أثر خلافات بينهم ناتجة عن تلاسن بالشارع العام امام الحي السكني واستخدام العصي.

وقد نجم عن المشاجرة إصابة ثلاثة طلاب إصابات طفيفة .

ونظم الضبط اللازم وأذيع البحث عن عشرة من الطلاب المتشاجرين لالقاء القبض عليهم.

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