حريق بمصنع كيميائي في روسيا

اندلع حريق في مصنع دميترييفسكي للكيماويات في مدينة كينشما بوسط روسيا صباح اليوم الخميس ما أدى إلى إصابة امرأة إصابة بليغة، حسبما أفادت السلطات المحلية، فيما تم إجلاء 143 شخصا من المبنى المنكوب بالمصنع، الذي انهارت فيه جراء الحريق حظيرة معدنية لتخزين السوائل سريعة الاشتعال.

وشارك في مكافحة الحريق 62 إطفائيا و24 قطعة من المعدات، وتسنى بحلول ظهراليوم إخماد النيران المفتوحة على مساحة تبلغ 1500 متر مربع.

ويعد المصنع أكبر منتج لخلات البوتيل والمذيبات الصناعية في كامل أوروبا الشرقية، وهو مورد لمجموعة واسعة من المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية في روسيا والعالم.