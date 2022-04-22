روسيا: أسر 1800 عسكري أوكراني بعد استسلامهم

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أنه تم إجلاء أكثر من 143 ألف مواطن من سكان ماريوبول و341 مواطناً أجنبياً فيها إضافة إلى أسر 1800 عسكري أوكراني استسلموا للقوات الروسية.

وقال ميزينتسيف: بفضل التدابير المتخذة تم إجلاء 143631 مواطناً محلياً و341 مواطناً أجنبياً من ماريوبول فضلاً عن أسر 1844 فرداً من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الذين استسلموا وتم إنقاذهم وضمان سلامتهم جميعاً كما يتم توفير الرعاية الطبية لهم.

وشدد ميزينتسيف على أن كل هذه الأعمال تم تنفيذها دون أي مشاركة من قبل سلطات كييف كما أنها تشير إلى عدم صحة الاتهامات التي توجهها السلطات الأوكرانية والدول الغربية ضد القوات الروسية وجمهورية دونيتسك بوضع العقبات أمام خروج المدنيين وعدم توفير الظروف المناسبة لاستسلام العسكريين الأوكرانيين.