شركة أميركية تنوي الاستثمار في الوقود الأخضر بمصر

أبدت شركة هانيويل الأميركية رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في قطاع النفط المصري، من خلال التركيز على مجالات الوقود الأخضر وتوفير التكنولوجيات المتطورة لتقليل الانبعاثات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، مع رئيس شركة هانيويل العالمية لمنطقة شمال أفريقيا خالد هاشم، ورئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط محمد محيسن.

وبحث اللقاء المشروعات التي تشارك بها هانيويل، وفرص زيادة أنشطتها بقطاع النفط، في ظل رغبة كبيرة من الشركة لتوسعة محفظة أعمالها في مصر، والمشاركة في المشروعات الإستراتيجية، خاصة في مجالات الوقود الأخضر، بالإضافة إلى الإسهام في المبادرات التي يجري الاستعداد لإطلاقها خلال قمة المناخ كوب 27 التي تستضيفها مصر أواخر العام الجاري.