فرنسا تؤكد رفض بعض دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الروسي

أقر وزير المالية الفرنسية برونو لو مير بأن خطط فرض حظر على استيراد النفط من روسيا تثير قلق عدد من دول الاتحاد الأوروبي ويرفضون إقرارها.

وقال لو مير في مقابلة مع قناة بي إف إم التلفزيونية الفرنسية اليوم: “يجب علينا توحيد موقف دول الاتحاد الأوروبي حول مشروع حظر النفط الروسي ولا يزال هذا الموضوع يثير مقاومة ومخاوف مشروعة بين عدد من هذه الدول” موضحاً أن التنسيق والموافقة على مثل هذا القرار يتطلب عدة أسابيع.

وأضاف لو مير: “لا يمكنني تحديد موعد محدد لفرض الحظر على النفط الروسي كون هذه القضية مهمة للغاية بالنسبة لاقتصاد فرنسا” مبيناً أن حصة الطاقة تمثل ما يصل إلى 50 بالمئة من عوامل التضخم.