فصل32 صناعياً لم يراجعوا المدينة الصناعية بحلب منذ 15 سنة

قرر مجلس المدينة الصناعية بالشيخ نجارفصل 32صناعياً كان قد تم تخصصهم منذ 15عاماً ،لكنهم لم يقوموا بإجراءات الترخيص ، ولم يراجع أياً منهم إدارة المدينة خلال السنوات الماضية ،حيث قامت إدارة المدينة بالإجراءات القانونية واستنفاد جميع الفرص حيال ذلك من الاعلانات والإنذارات ، وسيتم إعادة فتح باب #الاكتتاب على هذه المقاسم بالسعر الحالي .

واطلع مجلس المدينة الصناعية في الشيخ نجار برئاسة محافظ حلب على دراسة اللجنة المختصة التي تم تشكيلها لدراسة طلب شركة خاصة للصناعات الهندسية والميكانيكية والمتعلق بتخصيصها بقطعة أرض في المدينة الصناعية بمساحة تقريبية 2,5 مليون متر مربع .