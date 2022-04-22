قوات الاحتلال تتابع اعتداءاتها في”الأقصى”

أصيب عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في المسجد الأقصى للمرة الثانية اليوم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتدت على آلاف الفلسطينيين المتواجدين في ساحات المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة الجمعة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت الفلسطينيين بقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وكان  نحو 150 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في رحاب الأقصى رغم اعتداءات الاحتلال التي رافقت صلاة الفجر وامتدت حتى ساعات الصباح وكانت حصيلتها عشرات الإصابات في صفوف المصلين بعضها خطيرة.

 

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