نقابة المحامين تحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسها

دمشق- بسام عمار:

تحتفل نقابة المحامين باليوبيل الذهبي لتأسيسها وأوضح نقيب المحامين الفراس فارس / للبعث/ أن النقابة هي نتاج مرسوم تشريعي وحد نقابات الوطن بنقابة واحدة استطاعت خلال مسيرتها تطوير واقع العمل النقابي والأنظمة والقوانين الخاصة بها وعكس الصورة المشرقة للعمل النقابي في سورية مضيفاً أن النقابة أكملت الدور الذي قامت به النقابات السابقة في تأسيس اتحاد المحامين العرب حيث عقد أول مؤتمر للاتحاد في دمشق عام 1944 لجهة توحيد كلمة المحامين على امتداد الوطن العربي تجاه مختلف القضايا الوطنية والقومية، منوهاً إلى أن النقابة وأعضاؤها كانوا في الصف الأول للدفاع عن الوطن من خلال دفاعهم عن الحق واستمرارهم في العمل فلم يرهبهم تهديد الإرهاب ولا قذائف الغدر فقدموا الشهداء الذين رووا أرض المحاكم بدمائهم الطاهرة فكانوا شركاء في النصر الذي تحقق واليوم يساهمون مع أبناء الوطن في مرحلة إعادة الإعمار والبناء من خلال تحديث وتطوير القوانين والتشريعات التي تتطلبها .

وأضاف عمل مجلس النقابة خلال العامين الماضيين على تحصينها وتطبيق قانونها والدفاع عن حقوق أعضائها وتحسين واقعهم المهني والمعيشي وتطوير الأنظمة والقوانين الخاصة بها والمساهمة في تطوير الحياة التشريعية والارتقاء بالعمل النقابي وتعزيز مكانتها في المجتمع من خلال المبادرات الوطنية التي أطلقتها وتكريس سيادة القانون والانتقال الى مرحلة التحول الرقمي وتحسين الواقع الاستثماري والمالي ومحاربة الفساد وتطوير الوكالات القضائية وتوحيد الرسوم الخاصة بالوكالات الإدارية والتنفيذية وسندات العزل والاعتزال ورفع قيمة طابع المرافعة وتوحيد الحد الأدنى لأتعاب الزملاء في كل الدعاوى ووضع شروط جديدة للانتساب وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة ومعالجة مشكلات التكليف الضريبي وتصنيف مكاتب الزملاء كتجارية ومن تم استبعادهم من الدعم وهذا العام هناك خدمات جديدة سيتم تقديمها من خلال خطة طموحة يتم العمل عليها.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة حظيت بكل الدعم والرعاية والاهتمام من القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد والتي تعمل على ترجمة توجيهاته وكلماته خططاً وبرامج تطور العمل النقابي والأنظمة والقوانين وهناك متابعة حثيثة مع وزارة العدل التي تربطنا بها شراكة حقيقية ومثمرة مشيراً إلى أن ذكرى التأسيس حافز لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بعملنا النقابي والمهني، والخدمات التي نقدمها لزملائنا والذين هم هدفنا وللإعلاء من مكانة النقابة وتطوير الأنظمة والقوانين وخدمة المصلحة العامة.