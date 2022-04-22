الصين: أمريكا فشلت بتبرير نشاطاتها البيولوجية العسكرية

جددت الصين دعوة الولايات المتحدة إلى تقديم توضيح شامل ومفصل عن أنشطتها العسكرية البيولوجية في أوكرانيا وإنهاء موقفها الانفرادي المعارض لإنشاء آلية متعددة الأطراف للتحقق من الأسلحة البيولوجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن “الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في تقديم تفسير مقنع لأنشطتها البيولوجية العسكرية” مضيفاً إن هناك غموضا بل وتناقضات في البيانات الأمريكية حتى الآن الأمر الذي يزيد من تفاقم مخاوف المجتمع الدولي.

وتساءل ليجيان: “كم عدد مرافق التعاون الحيوي الأمريكية الموجودة حول العالم وكم عدد العينات البيولوجية التي أخذتها الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وما الغرض من استخدامها وما هي المعلومات الحساسة التي لا تمتلكها أوكرانيا وهل أجرت الولايات المتحدة أي بحث خطير خارج أراضيها رغم أنها ممنوعة داخلها”.