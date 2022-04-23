إيران تدعو روسيا للاستثمار في صناعة البتروکیماویات

دعت الشركة الوطنية للصناعات البتروکیماویة في إيران، الشرکات الروسیة، إلى اغتنام فرص الاستثمار المواتیة في صناعة البتروکیماویات الإيرانية.

وقال المدیر التنفیذي للشرکة الوطنية للصناعات البتروکیماویة الإيرانية، مرتضی شاهمیرزایي: “إن ما تصل مساحته إلی حوالي 5600 كيلومتر من شواطئ في شمال وجنوب الجمهورية الإسلامية الإیرانیة”، و”إن وجود العديد من الموانئ على هذه الشواطئ سهل تبادل منتجات وأنشطة صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات للبلاد”، مضيفا: “إیران تمتلك أکثر من 159 ملیار برمیل من الإحتیاطات النفطیة، ونحو 33 ترلیون متر مكعب من الإحتیاطات الغازیة”.