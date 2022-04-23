احتجاز عائلة وقتل شاب في شهبا

بعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في السويداء بدخول مصاب يدعى (عبيدة) إلى المشفى مفارقاً الحياة نتيجة تعرضه لإطلاق نار في مدينة شهبا من قبل شخص يدعى (أحمد. ع )،تم إلقاء القبض على القـاتل المذكور والمدعوين ( رامي . أ ) و( رغيد. م )، وبالتحقيق مع القـاتل المدعو (أحمد. ع) من قبل فرع الأمن الجنائي في السويداء اعترف بإقدامه على قتل المغدور بإطلاق النار عليه من بنـدقية حـربية بعد تعرض منزله للسرقة واشتباهه بشقيق المغدور المدعو (رغيد. م ) وقيامه بالاشتراك مع شقيقه المتواري والمقبوض عليه ( رامي. أ) على اقتياد زوجة وأولاد المذكور إلى منزله في مدينة شهبا واحتجازهم واستدراج المذكور ( رغيد ) إلى منزله وإطلاق النار عليه وإصابة قدمه بشظايا واحتجازه مع عائلته، واشتراكه مع المقبوض عليه وأشخاص متوارين على ضرب المذكور كي يعترف بسرقة منزله، وبعدها قام القاتل بالاتصال مع المغدور واستدراجه إلى منزله ولدى حضوره إلى منزل القاتل لسؤاله عن سبب اتهامه بالسرقة حاول احتجازه فتمكن من الإفلات منه عندها أقدم على إطلاق النار عليه وقتله، وأثناء ذلك حاول المدعو (رغيد) الهرب فتم إطلاق النـار عليه وإصابته.