اشتباكات عنيفة بين مرتزقة الاحتلال التركي بريف الحسكة

قتل وأصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء اندلاع اشتباكات عنيفة فيما بينهم في مدينة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة سبقتها عمليات خطف متبادل بين مجموعات إرهابية داخل المدينة .

وقالت مصادر أهلية في المدينة إن اقتتالاً اندلع بين مجموعة من إرهابيي ما يسمى (فرقة الحمزة) وإرهابيي (الموالي) بعد عمليات خطف متبادلة بين الطرفين حيث دارت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة ما أثار الرعب والخوف بين أبناء المدينة التي تفتقد منذ احتلالها الأمن والاستقرار نتيجة الاقتتال المتواصل بين الإرهابيين الذين يسرقون ويستولون على أماكن ومعابر التهريب وفرض النفوذ والسطوة داخل المدينة.

وأضافت المصادر إن الاقتتال أدى إلى مقتل 3 إرهابيين وإصابة خمسة آخرين ودخول رتل للاحتلال التركي لوقف الاقتتال فيما بين مرتزقته.

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