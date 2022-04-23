الجو ربيعي حار وسديمي مغبر في بعض المناطق والحرارة الى ارتفاع

الجو ربيعي حار وسديمي مغبر في بعض المناطق والحرارة الى ارتفاع

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 10 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً حاراً وسديمياً مغبراً خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية والرياح جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 8 درجات ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً خاصة فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والبادية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق.