تركيا تغلق مجالها أمام الطائرات الروسية التي تنقل العسكريين إلى سورية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل روسيا على متنها عسكرييها إلى سورية، وأن الترخيص الممنوح من أنقرة إلى موسكو لتسيير هذه الرحلات انقضى في أبريل، مشيراً إلى أن الإجراء جاء بالتنسيق بين الدولتين.

وذكر تشاووش أوغلو أنه ناقش هذا الأمر في مارس الماضي خلال زيارته إلى موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مشيراً إلى أن الجانب الروسي بعد يوم أو اثنين أبلغ أنقرة بأن بوتين أمر بالتوقف عن تسيير مثل هذه الرحلات.

 

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