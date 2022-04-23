مشفى دمشق قدم نحو نصف مليون خدمة خلال الربع الأول

قامت الهيئة العامة لمشفى دمشق بتقديم أكثر من ٤٧٨٠٠٠ خدمة طبية خلال الربع الأول من هذا العام لتشمل ٨٣٧٠٩ مريض و ٤٢٧١٥ مراجع للعيادات الخارجية و ٤٠٩٩٤ مراجع لقسم الإسعاف وكانت الخدمات موزعة على أقسام وشعب المشفى كالتالي:

عدد العمليات الجراحية / ٢٥٩٧ /، وعدد الحالات المصورة في قسم التصوير الطبي / ٩٠٢٤٨ / صورة, وصورة مرنان / ٤٩٤٧ / لـ / ٣٨٦٤ / مريض، وصورة طبقي محوري / ٣٠٩٩ / لـ / ١٦٦٨ / مريض، إضافة لجلسات معالجة فيزيائيه /٣٥٠٢ / لـ / ٧١٨ / مريض، وجلسات غسيل الكلية / ١٧٩٢ / جلسة لـ / ٤٥٥ / مريض.

كما بلغ مجموع مرضى الايكو / ١٤٣٤٣ / مريض بين ايكو ( بطن، درق، بولية وكلية، دوبلر قلبية، أشعة، وثدي )، وعدد مرضى قسم التنظير / ٥٩٨ /، وعدد مرضى التنظير الهضمي / ٤٩٧ / مريض بين ( علوي، سفلي، طرق صفراوية )

وتنظير قصبات /١/ وبولي / ٤٦/ وحنجرة /٥٤/، وعدد مرضى تخطيط الأعصاب / ٤٦٣ / وتخطيط الدماغ /٢٤٥/ وتخطيط جذع الدماغ /٤١/ وتخطيط السمع /٦٥٥/ والعصب البصري /١١٧/، وعدد مرضى المعاوقة السمعية /٣٦٧/ وقثطرة الأوعية الدموية /١٤٢/.

أما مرضى شعبة أمراض العين وجراحتها فكانت الـ باغ /١٥/ وصور طبوغرافية /١٧١/ وOCT / ١١٧/، وأمراض الدم لطاخة /٢٣٧٠/ مريض و /٢٠٨/ بذل و /١١٠/ خزعة.

كما بلغ مجموع التحاليل المخبرية / ٢٢٢٦٨٣ / تحليل

إضافة للعديد من الخدمات الأخرى.