وزير الكهرباء يتفقد المحطة الحرارية بحلب

حلب – معن الغادري

شدد المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء على ضرورة الإسراع باستكمال التجهيزات الفنية للمجموعتين الأولى والخامسة وتأمين مستلزمات التشغيل تمهيداً للبدء بمرحلة التشغيل التجريبي للمجموعة الخامسة كمرحلة أولى ،

ونوه الوزير الزامل خلال تفقده مراحل عمل التأهيل والصيانة التي تجري في المحطة الحرارية شرق حلب ، بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها لإنجاز الاعمال المطلوبة ، وإعادة احياء هذه المحطة بعد توقفها عن العمل عام 2015 نتيجة قيام العصابات الإرهابية بتخريبها وسرقة معداتها وتجهيزاتها ، داعياً إلى رفع وتيرة العمل لوضع المجموعة الخامسة في الخدمة في أقرب وقت .

والتقى وزير الكهرباء ومحافظ حلب حسين دياب المعنيين في الشركة المنفذة واستمع منهم الى شرح مفصل عن مراحل عمليات الصيانة والتأهيل التي شملت خزانات الوقود والمياه ومحطة المعالجة، والمراجل والمستودعات والمخابر ، وسواها من الأعمال الموازية لأعمال التأهيل في المجموعتين الخامسة والأولى .

وجرى خلال الاجتماع نقاش موسع حول الجوانب الفنية الميكانيكية، وجاهزية كل قسم ، وآلية تأمين الوقود ، وقطع التبديل وبعض التجهيزات المتبقية، إلى جانب تأمين الكوادر البشرية، والعمل على تذليل الصعوبات بالسرعة الممكنة، والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية تمهيداً للتشغيل التجريبي .