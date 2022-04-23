1100 منشأة تعود إلى العمل في”الكلاسة الصناعية”

1100 منشأة تعود إلى العمل في”الكلاسة الصناعية”

عادت 1100 منشأة إلى العمل في منطقة الكلاسة الصناعية بحلب بعد تم تأمين جميع مستلزماتها الرئيسية كالطاقة الكهربائية والبنية التحتية.

وبين محمد نديم أطرش رئيس لجنة الكلاسة الصناعية أن المنطقة تعد من أقدم المناطق الصناعية وتتضمن صناعات متنوعة ومختلفة أسهمت في جعلها ركناً ورديفاً أساسياً لعدد من الصناعات مثل الهندسية والكيميائية والغذائية والبلاستيكية والنسيجية المتنوعة والتي تشكل نسبة 50 بالمئة من منشآتها المختصة بصناعة الأقمشة المسنرة والنسيج الدائري وإنتاج الأقمشة بكل أنواعها.