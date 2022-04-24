إصابة أربعة أشخاص بحريق محل لتبديل الغاز بساحة الميسات

أصيب أربعة أشخاص أحدهم رجل إطفاء بحروق نتيجة حريق نشب اليوم في محل لتبديل اسطوانات الغاز بساحة الميسات بدمشق

وذكر العميد داؤود عميري قائد فوج إطفاء دمشق أن حريقاً نشب اليوم ضمن منزل وهو بنفس الوقت محل لتبديل اسطوانات الغاز بساحة الميسات نتج عنه أربع إصابات وهم الزوج والزوجة والولد إضافة إلى تعرض عنصر الإطفاء للإصابة بحروق خلال محاولته إخماد الحريق.
وأوضح العميد عميري أن فريق فوج الإطفاء تمكن من السيطرة على النيران وإخماد الحريق وتبريده ونقل المصابين إلى مشفى المواساة لتلقي العلاج.

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