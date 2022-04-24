إيران تزيد إنتاجها من النفط الخام في الخليج

أعلنت شركة النفط البحرية الإيرانية أنها ستزيد إنتاج النفط الخام في منطقة الخليج الفارسي رغم الحظر الجائر المفروض عليها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن الشركة قولها في بيان اليوم أنها “قامت خلال الفترة الأخيرة بخطوة أخرى لزيادة إنتاج الخام الإيراني وذلك عبر اكتمال عمليات الصيانة في بئر ارك 1 ضمن حقل رسالت النفطي بمحافظة هرمزكان جنوب البلاد والتي تضمنت استبدال مضخة التنقيب التالفة”.

وأكدت الشركة أن هذا الانجاز تحقق بالرغم من الحظر الظالم المفروض على إيران ليضاف إلى سجل نجاحات الخبراء والاختصاصيين الإيرانيين التي تأتي في سياق تحويل القيود المفروضة إلى فرص مواتية للنمو والازدهار داخل البلاد.

 

 

 

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