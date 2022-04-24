ارتفاع ضحايا غرق قارب اللاجئين بشواطئ لبنان إلى تسعة

أعلن مدير مرفأ طرابلس في لبنان انتشال 5 جثث في حادث غرق زورق للاجئين قبالة شاطئ القلمون، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 9، فيما طالب الرئيس ميشال عون بالتحقيق في ملابسات الحادث، بعد إنقاذ 47 شخصا وتوقيف أحد الأشخاص للاشتباه في تورطه في عملية تهريب اللاجئين.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان أن المركب غرق نتيجة تسرّب للمياه ناجم عن ارتفاع الموج والحمولة ‏الزائدة، وأكد أن وحدات من البحرية تواصل عملياتها بحثا عن مفقودين آخرين كانوا على متن المركب

وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم من الأجهزة القضائية والعسكرية المعنية فتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق الزورق.