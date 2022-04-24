ارتفاع ضحايا غرق قارب اللاجئين بشواطئ لبنان إلى تسعة

A picture shows the fishermen port of al-Mina in the Lebanese port city of Tripoli north of Beirut on December 9, 2021. - Lebanon, a country of around six million people, is grappling with an unprecedented financial crisis that the World Bank says is on a scale usually associated with wars. The UN's refugee agency UNHCR said at least 1,570 individuals, including 186 Lebanese nationals, most were hoping to reach EU member Cyprus, had embarked or tried to embark on illicit sea journeys from Lebanon between January and November 2021. (Photo by JOSEPH EID / AFP)

أعلن مدير مرفأ طرابلس في لبنان انتشال 5 جثث في حادث غرق زورق للاجئين قبالة شاطئ القلمون، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 9، فيما طالب الرئيس ميشال عون بالتحقيق في ملابسات الحادث، بعد إنقاذ 47 شخصا وتوقيف أحد الأشخاص للاشتباه في تورطه في عملية تهريب اللاجئين.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان أن المركب غرق نتيجة تسرّب للمياه ناجم عن ارتفاع الموج والحمولة ‏الزائدة، وأكد أن وحدات من البحرية تواصل عملياتها بحثا عن مفقودين آخرين كانوا على متن المركب

وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم من الأجهزة القضائية والعسكرية المعنية فتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق الزورق.

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