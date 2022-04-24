بعد هزيمة لوبان الفوز لماكرون

أفادت استطلاعات رأي فرنسية بإعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة بنسبة 57.60%، فيما أقرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بهزيمتها.

وقالت جريدة ليبراسيون الفرنسية إن التقديرات الأولية تشير إلى فوز ماكرون بنسبة 58.2%.

من جهتها، قالت مارين لوبان إنها ستواصل الكفاح السياسي ضد الرئيس إيمانويل ماكرون في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في حزيران، بينما أقرت بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية.

واعتبرت لوبان أن ما حصدته من أصوات في الانتخابات الرئاسية يشكل انتصارا مدوياً.

وبلغت نسبة إقبال الفرنسيين على التصويت حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش 63.23%، وذلك وفقا للأرقام الرسمية للداخلية الفرنسية.

وهنأ قادة الاتحاد الاوروبي ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، ورأى رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها “التعويل على فرنسا لخمسة أعوام إضافية”.