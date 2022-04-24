تحديد كمية بيع الزيوت في بريطانيا بعد شح المادة والحظر الإندونيسي

تحديد كمية بيع الزيوت في بريطانيا بعد شح المادة والحظر الإندونيسي

بدأت المتاجر في بريطانيا بتحديد كمية زيت الطهي التي يمكن للمستهلك الحصول عليها من 2-3 زجاجات بحسب المتجر، وذلك بسبب النقص الحاد في سلاسل الإمدادات جراء الأزمة في أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا.

وقال عضو اتحاد التجزئة البريطاني توم هولدر إن هذا القرار اجراء مؤقت لضمان توفر المواد للجميع.

وقد تضاعف سعر عبوة زيت دوار الشمس إلى ألف بالمئة، وارتفع زيت النخيل إلى 200 بالمئة

كما تسبب الإعلان الإندونيسي بحظر تصدير زيت النخيل، بارتفاع أسعار الزيوت النباتية الأخرى على الصعيد العالمي إلى مستويات قياسية.