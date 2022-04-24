تكثيف الاستعدادات الوقاية من حرائق الحراج والقمح في طرطوس

تكثيف الاستعدادات الوقاية من حرائق الحراج والقمح في طرطوس

بين رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس الدكتور فادي ديوب أن المديرية اتخذت جملة إجراءات لحماية الغابات والمواقع الحراجية في المحافظة كتجهيز وصيانة 18 إطفائية وصهريج، وشق طرق حراجية، كما سيتم ترميم الطرق الحراجية وخطوط النار.

وتم رفد المديرية ب 9 فرق دعم ومساندة، وتأمين معدات الاطفاء الفردية، وتجهيز شبكة الاتصال اللاسلكية، وتم تعيين عدد من العمال بعقود موسمية، وتجهيز 75 منهل مائي، وتخصييص الرقم المجاني /188/للابلاغ عن أي حريق على مدار الساعة.

وفيما يخص الاستعدادت لموسم حصاد القمح سيتم توزيع الصهاريج والإطفائيات في الأراضي الزراعية.