شكوى على صفحة وزير”التجارة الداخلية”تحيل صاحب كازية للقضاء
بينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أنه وبعد ورود شكوى الى صفحة الوزير عمرو سالم من أحد المواطنين تتضمن أن أحد محطات تعبئة البنزين بسعر التكلفة في طرطوس ترتكب مخالفات، تم توجيه دورية من حماية المستهلك والتأكد من صحة الشكوى المقدمة، وبناء عليه تم تنظيم ضبط تمويني بمخالفة الاتجار بمادة البنزين
خارج البطاقة الإلكترونية و حجز كمية/ ٣٠٠٠ /ليتر بنزين وتغريم المحطة بمبلغ ٢٢،٤٠٠،٠٠٠ ل.س وتم إحالة المخالف الى القضاء وفق احكام المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١.