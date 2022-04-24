شكوى على صفحة وزير”التجارة الداخلية”تحيل صاحب كازية للقضاء

بينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أنه وبعد ورود شكوى الى صفحة الوزير عمرو سالم من أحد المواطنين تتضمن أن أحد محطات تعبئة البنزين بسعر التكلفة في طرطوس ترتكب مخالفات، تم توجيه دورية من حماية المستهلك والتأكد من صحة الشكوى المقدمة، وبناء عليه تم تنظيم ضبط تمويني بمخالفة الاتجار بمادة البنزين